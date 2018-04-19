Много людей погибло: Трамп рассказал о жесткой схватке с российскими войсками

Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад между американскими и российскими военными произошла "очень, очень жесткая схватка в Сирии".

В результате “очень жесткой схватки“ между американскими и российскими военными в Сирии погибло много людей. Такое заявление сделал президент США на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

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“Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке“, — заявил Трамп.

Ранее аналогичное утверждение сделал бывший глава ЦРУ Майк Помпео. 12 апреля он сказал, что Сирии в бою с американцами были убиты “пару сотен россиян“.

Очевидно, что Трамп и Помпео имеют в виду удар американской авиации в провинции Дейр-эз-Зор, о котором много писали СМИ. Но он произошел не месяц назад, а еще 7 февраля. Сообщалось, что американцы вступились за курдов, на позиции которых напали лояльные Башару Асаду наемники, в том числе россияне - бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнер.

Официальные лица в РФ отрицают участие своих военных в этом боевом столкновении, хотя представитель МИД России Мария Захарова признала, что в ходе военного столкновения есть погибшие граждане России и стран СНГ, есть и раненые — “их несколько десятков“, однако среди них якобы нет военнослужащих регулярной армии.

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О разгроме россиян в районе Дейр-эз-Зора в своих показаниях для международного комитета Палаты представителей США о сирийской войне также расскащал помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

По словам дипломата, “безрассудная интервенция РФ в Сирии и их поддержка режима Асада привела к росту риска противостояния с Западом“.

“Недавняя провальная атака российских наемников на позиции сил США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения; агрессивная риторика Москвы в период перед этим и после недавних ударов США - другой пример“,— заявил он.

США не стремятся к конфронтации с РФ в Сирии, отметил Митчелл, однако в случае чего “наши военные не станут колебаться применить необходимую и пропорциональную силу для своей защиты“, заверил он.

Представитель Госдепа подытожил свой отчет заявлением, что США с союзниками “вынудят российские власти прекратить поддержку отвратительного режима, убивающего невинных гражданских“, чтобы добиться “быстрого политического разрешения“ регионального конфликта.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальной информации, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Вагнера и военные из Ирана. Reuters пишет, что за неделю в ходе этой кампании погибли около 300 россиян.