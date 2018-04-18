Трамп пообещал новые санкции после провокаций РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против России будут вводить после того, как РФ совершит очередную провокацию.
Об этом сообщает CNN.
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“Мы введем санкции, как только они это заслужат. Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп“ - заявил Трамп.
Источник в администрации президента утверждает, что пока непонятно, как именно относится Трамп к новым санкциям.
От также добавил, что новые антироссийские санкции еще не готовы, однако Трамп заблокировал работу над ними.
Напомним, 18 апреля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции.
Ранее, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответ Кремля на антироссийские санкции Запада будет “болезненным и чувствительным“.