Трамп пообещал новые санкции после провокаций РФ

Источник в администрации Трампа утверждает, что новые антироссийские санкции еще не готовы, однако президент заблокировал работу над ними.

Трамп заявил, что нет никого более жесткого к России, чем он donaldjtrump.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против России будут вводить после того, как РФ совершит очередную провокацию.

Об этом сообщает CNN.

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“Мы введем санкции, как только они это заслужат. Нет никого более жесткого по отношению к России, чем президент Дональд Трамп“ - заявил Трамп.

Источник в администрации президента утверждает, что пока непонятно, как именно относится Трамп к новым санкциям.

От также добавил, что новые антироссийские санкции еще не готовы, однако Трамп заблокировал работу над ними.

Напомним, 18 апреля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции.

Ранее, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответ Кремля на антироссийские санкции Запада будет “болезненным и чувствительным“.