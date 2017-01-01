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Протесты в Ереване: полиция продолжает задержания

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В четверг утром протестующие попытались заблокировать здание правительства. Полиция оттаскивает и задерживает митингующих. Сообщается о двадцати задержанных.

В столице Армении в четверг, 19 апреля полиция начала задерживать протестующих, которые блокировали здание парламента. Об этом сообщает NEWS.am.

По состоянию на 10 часов утра (9 часов по киевскому времени), были задержаны 20 участников акции. Перед этим произошла потасовка между силовиками и митингующим.

Митингующие пытались блокировать работу правительственного здания. В свою очередь, силовики пытались помешать им и заблокировали проход, после чего начались задержания.

Известно, что к зданию направлены дополнительные силы правоохранителей, полиция окружила его с четырех сторон.  

"Специальные силы полиции оттаскивают демонстрантов с лестниц, сидящих в первом ряду", - говорится в сообщении.

В то же время лидер оппозиции Никол Пашинян призывает сотрудников правительства выйти к ним.

Напомним, в столице Армении в понедельник, 16 апреля, начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

 

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Теги: протесты, видео, Армения, задержание, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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