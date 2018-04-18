Экс-модели Playboy позволили открыто говорить о связи с Трампом

Модель Карен Макдугал достигла соглашения с AMI на ее условиях, что вернуло ей право открыто рассказывать о связи с Дональдом Трампом до его избрания на пост президента США.

Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал урегулировала спор с компанией American Media Inc, которая выдает таблоид National Enquirer, и теперь может открыто говорить о связи с Дональдом Трампом до его избрания на пост президента США. Об этом со ссылкой на заявление Макдугал сообщает в четверг, 19 апреля, CNN.

"Я рада, что достигла соглашения с AMI (American Media Inc) на моих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этого контракта, который я подписала два года назад, будучи в заблуждении", - приводит телеканал слова экс-модели Playboy.

Она подчеркнула, что ее целью изначально было восстановление прав, а не достижение какой-либо финансовой выгоды.

В то же время в American Media Inc также отметили, что компания рада достигнутому соглашению с Макдугал.

Ранее бывшая модель заявила, что у нее был роман с Трампом в течение 10 месяцев, который начался через несколько месяцев, после того как жена нынешнего президента США Мелания Трамп родила сына.

В середине января стало известно, что компания-издатель таблоида National Enquirer заплатила Карен Макдугал $150 тыс. за рассказ о возможных связях с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты от республиканцев. В результате таблоид историю бывшей модели так и не опубликовал. Официально издатель таблоида пояснил выплату денег гонораром Макдугал за появление на обложке журнала и за колонки о фитнесе.

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