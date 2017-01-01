Аргентина выдаст украинку, растратившую 1,2 млн гривен госсредств

В ГПУ отметили, что это беспрецедентный случай в сфере международного сотрудничества, учитывая отсутствие договорных отношений между странами в сфере экстрадиции.

Власти Аргентины по запросу Генпрокуратры Украины выдадут гражданку нашей страны, которая подозревается в растрате около 1,2 млн гривен средств госпредприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Читай также: Чехия выдала США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

“Благодаря результативному сотрудничеству Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины, Министерством иностранных дел и вероисповеданий Аргентинской Республики удовлетворен запрос о выдаче гражданки Украины для привлечения к уголовной ответственности за растрату средств государственного предприятия на общую сумму около 1 млн 200 тыс. грн“, - говорится в сообщении.

Решение аргентинских компетентных органов о выдаче лица по запросу украинской стороны принято на принципах доброй воли и взаимности, является беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества, учитывая отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентиной в сфере экстрадиции, пояснили в пресс-службе.

Читай также: Гендиректора Укрвакцины уличили в крупной растрате

Сейчас продолжается организация транзитной перевозки гражданки в Украину, поскольку это должно произойти через территорию ряда стран и требует разрешения компетентных органов этих государств.

Как сообщалось 12 апреля, во Франции был задержан криминальный “авторитет“ Армен Саркисян (Горловский), которого украинское следствие считает организатором групп “титушек“ действовавших в 2014 году в Киеве.