В России заявили о создании оружия, которое "сводит с ума" беспилотники

В РФ представили три типа оружия, которые способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники .

Российский концерн Автоматика сообщил о разработке трех видов радиоэлектронного оружия для борьбы с беспилотниками и дронами.

Концерн представил переносной Пищаль, стационарный Таран и мобильный Сапсан, передает РИА Новости.

Разработчики пояснили, что новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействуя на их радиоканалы (управление, навигация, данные).

Читай также: На границе с Крымом появились патрульные дроны

“Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков - беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей“, - заявил главный конструктор Сергей Ширяев.

Утверждается, что комплекс Сапсан является самым мощным из трех представленных. Он якобы может бороться с любыми типами беспилотников и выявляет цели на расстоянии более ста километров, после чего может передавать данные системам ПВО.

Комплекс Таран якобы эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. Разработчики утверждают, что он мгновенно “возводит“ над объектом защитный невидимый купол радиусом 900 метров, который для дронов является “непроницаемым“.

Читай также: Почта России назвала виновных в провальном запуске дрона

Комплекс Пищаль выполнен в виде ружья массой три килограмма и предназначен для борьбы с одиночными целями.

Планируется, что испытания завершатся в течение ближайших месяцев и к концу года начнется серийное производство.

Напомним, 26 марта на полигоне в Оклахоме (США) прошли испытания микроволновой пушки НРМ и лазерной пушки HEL, которые также предназначены для борьбы с дронами.