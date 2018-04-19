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В России заявили о создании оружия, которое "сводит с ума" беспилотники

Комментариев: 3
В РФ представили три типа оружия, которые способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники .
После испытаний планируется серийное производство
После испытаний планируется серийное производство
twitter.com/mod_russia

Российский концерн Автоматика сообщил о разработке трех видов радиоэлектронного оружия для борьбы с беспилотниками и дронами. 

Концерн представил переносной Пищаль, стационарный Таран и мобильный Сапсан, передает РИА Новости.

Разработчики пояснили, что новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействуя на их радиоканалы (управление, навигация, данные).

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“Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков - беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей“, - заявил главный конструктор Сергей Ширяев.

Утверждается, что комплекс Сапсан является самым мощным из трех представленных. Он якобы может бороться с любыми типами беспилотников и выявляет цели на расстоянии более ста километров, после чего может передавать данные системам ПВО.

Комплекс Таран якобы эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. Разработчики утверждают, что он мгновенно “возводит“ над объектом защитный невидимый купол радиусом 900 метров, который для дронов является “непроницаемым“. 

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Комплекс Пищаль выполнен в виде ружья массой три килограмма и предназначен для борьбы с одиночными целями. 

Планируется, что испытания завершатся в течение ближайших месяцев и к концу года начнется серийное производство.

Напомним, 26 марта на полигоне в Оклахоме (США) прошли испытания микроволновой пушки НРМ и лазерной пушки HEL, которые также предназначены для борьбы с дронами. 

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Теги: РФ, Россия, оружие, БПЛА, дроны, беспилотники
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Комментариев (3)
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Глод    19.04.2018, 12:03
Оценка:  +2
Глод
Боярышник для беспилотников. Дроны от него пьянеют и падают.
PereZX    19.04.2018, 11:58
Оценка:  +1
PereZX
На Донбассе россияне их применяют уже?
Woodbrother    19.04.2018, 12:00
Оценка:  +1
Woodbrother
НА Донбассе рассейские оккупанты жрут водочные суррогаты и грабят мирное население. Им не до таких тонкостей.
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