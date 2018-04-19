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Путин разрешил собирать валежник: в соцсетях ответили шутками

Комментариев: 2
Пользователи шутят, что с валежником наконец-то россияне смогут вздохнуть свободно и успешно противостоять американцам.
Путин облегчил жизнь россиянам - разрешил собирать валежник
Путин облегчил жизнь россиянам - разрешил собирать валежник
соцсети

Россияне с 2019 года смогут законно собирать в лесу валежник для собственных нужд. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.  Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отметим, что в настоящее время для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, как это еще в СССР. На это может уходить до 120 дней. Новый закон включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов, что “дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд“.

Эту новость с юмором восприняли в соцсетях.

“Ну, зачем? Зачем вам этот Телеграм? Фейсбук и Твиттер? Когда Власть подарила вам право собирать валежник“, - пишет “деревня Счастливое“.

“ Я хату покинул, пошел воевать,

Чтоб правнук в лесу мог валежник собрать“, - пишет SиЭ.

“Все троллят и смеются, что власть разрешила собирать валежник. Зря смеетесь. Такими темпами, через пару лет, мы узнаем, что он вполне себе вкусный“, - пишет Алексей Ширяев.

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Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2019 года.

Напомним также, что 18 апреля музыкант Андрей Макаревич предложил вслед за запретом Телеграма отключить в РФ электричество - мол, россияне обойдутся валежником.

Артем Распопов в статье о валежнике для Новой газеты пишет, что “зря смеетесь“: мол,  в провинции, которую первую очередь коснутся поправки. закон одобряют и “говорят, что власть у нас становится более человечной“.

Отметим, что в Украине заготовку дров в лесу в виде сухостоя и валежника можно осуществлять без каких-либо специальных разрешений. Статья 246 Уголовного кодекса Украины “Незаконная рубка леса“ касается только живых деревьев.

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Теги: Путин, валежник, хворост, Россия, закон, реакция соцсетей
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Комментариев (2)
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Глод    19.04.2018, 12:01
Оценка:  +1
Глод
Теперь никакие санкции не страшны. Жители российской глубинки смеются над жалкими потугами Трампа нагадить России.
Глод    19.04.2018, 11:58
Оценка:  +2
Глод
Между прочим, валежником считается то, что не надо пилить-мелкие ветки. Упавшее дерево с ветками - не валежник и за это будет наказание.
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