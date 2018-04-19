Путин разрешил собирать валежник: в соцсетях ответили шутками

Пользователи шутят, что с валежником наконец-то россияне смогут вздохнуть свободно и успешно противостоять американцам.

Россияне с 2019 года смогут законно собирать в лесу валежник для собственных нужд. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Отметим, что в настоящее время для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей, как это еще в СССР. На это может уходить до 120 дней. Новый закон включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов, что “дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд“.

Эту новость с юмором восприняли в соцсетях.

“Ну, зачем? Зачем вам этот Телеграм? Фейсбук и Твиттер? Когда Власть подарила вам право собирать валежник“, - пишет “деревня Счастливое“.

“ Я хату покинул, пошел воевать,

Чтоб правнук в лесу мог валежник собрать“, - пишет SиЭ.

“Все троллят и смеются, что власть разрешила собирать валежник. Зря смеетесь. Такими темпами, через пару лет, мы узнаем, что он вполне себе вкусный“, - пишет Алексей Ширяев.

Трепещи, Трамп! Уже сегодня Госдума рассмотрит вариант ужесточения российских санкций против США.

С большой долей вероятности, будет принято судьбоносное решение:россиянам опять запретят бесплатно собирать валежник,и эта мера окончательно поставит американскую экономику на колени pic.twitter.com/A7LDHtJ1YQ — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 15 апреля 2018 г.

Пойду майнить валежник. — 120 шекелей (@cot_olginonet) 18 апреля 2018 г.

Валежник, наш лесной валежник

Можно собирать нам для теплоты

Валежник, наш лесной валежник

Такую доброту, запомним я и ты. — Сава Иванович (@Sava_Ivanson) 18 апреля 2018 г.

@PutinRF Владимир Владимирыч, спасибо тебе огромное за валежник, а то задолбались печку ассигнациями от продажи нефти топить!



А может, разрешишь нам ещё воду из реки набирать, а? (перье уже из ушей течёт). — Пётр (@freedominlife7) 19 апреля 2018 г.

ЕСЛИ ТРАМП ВВЕДЕТ НОВЫЕ САНКЦИИ, СНОВА ЗАПРЕЩУ РОССИЯНАМ ВАЛЕЖНИК СОБИРАТЬ.

НЕ ЖИЛИ ХОРОШО, НЕХУЙ И НАЧИНАТЬ, КАК ГОВОРИТСЯ. — Владимир Путин (@WPENpRXBcayJIZK) 16 апреля 2018 г.

Сидишь такой в там-таме. Чот глаза заболели. Корой дуба потёр, боярышником промыл, норм. Выпил коколы новой, той что не копирайчена и такой хвать заголову - валежник же собирать пора! На улицу выскочил, а конвоир такой: “куда побёг, зэк ссаный?“ — Миша Кшиштовский (@psychodozer) 14 апреля 2018 г.

-Они такие говорят Путину,закройте свалку!

-А он чо?

-А он такой,собирайте валежник,пока бесплатно. pic.twitter.com/IIplPMJOOK — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 15 апреля 2018 г.

Ну, зачем? Зачем вам этот Телеграм? Фейсбук и Твиттер? Когда Власть подарила вам право собирать валежник..Неужели этого мало? Зачем нужны эти соцсети со своей свободой слова, когда можно свободно собирать ветки и палки? Какие же вы неблагодарные свиньи.. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 12 апреля 2018 г.

Про валежник ничего смешного. Наверняка результат деятельности лесного лобби, под видом валежника будут нормальные деревья вывозить. — А.А.С. (@zaraiskyi) 19 апреля 2018 г.

- Тваищ, третьим будешь?

- Что?

- Третьим будешь?

- Что?

- Иди валежник собирай, что! pic.twitter.com/p8SIdaDh0D — Голубев Сергей ☭ (@SFGO76_) 19 апреля 2018 г.

С 2019 года россияне смогут собирать бесплатно в лесу любой валежник для собственных нужд, кроме дубового. За него придётся платить. Лекарственное средство как-никак. Не верите? Спросите у Толстого. — Владимир Матов (@1964Matov) 16 апреля 2018 г.

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Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 января 2019 года.

Напомним также, что 18 апреля музыкант Андрей Макаревич предложил вслед за запретом Телеграма отключить в РФ электричество - мол, россияне обойдутся валежником.

Артем Распопов в статье о валежнике для Новой газеты пишет, что “зря смеетесь“: мол, в провинции, которую первую очередь коснутся поправки. закон одобряют и “говорят, что власть у нас становится более человечной“.

Отметим, что в Украине заготовку дров в лесу в виде сухостоя и валежника можно осуществлять без каких-либо специальных разрешений. Статья 246 Уголовного кодекса Украины “Незаконная рубка леса“ касается только живых деревьев.