СМИ: Сирия передала РФ две американские "умные" ракеты

Ракеты самолетом отправили в Россию.

Две "умные" ракеты не разорвались EPA/UPG

Российская стороны заявила, что Сирийские военные обнаружили и передали Российской Федерации две крылатые ракеты, якобы не разорвавшиеся в ходе авиаудара США по Сирии в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве. Официальным подтверждением этой информации от российской стороны агентство не располагает.

“Обе крылатые ракеты в достаточно хорошем состоянии были переданы русским военным“, — сказал собеседник агентства.

По сведениям источника, “эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию“.

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Напомним, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли около 70 человек, в том числе дети.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада.

Как сообщалось 17 апреля, Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию.