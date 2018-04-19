В РФ у жительницы многоэтажки конфисковали сотню собак

Соседи женщины со слезами счастья на глазах благодарили сотрудников всех служб, поставивших точку в многолетних страданиях людей и животных.

Россиянка никогда не выгуливала собак и кормила два раза в неделю

В России судебные приставы-исполнители по решению суда изъяли из квартиры жительницы города Тюмени почти сто собак породы померанский шпиц. Об этом сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

По информации ведомства, собаки несколько лет жили в антисанитарных условиях, хозяйка их никогда не выгуливала и кормила лишь два раза в неделю. При этом некоторые из ее питомцев содержались в переносках.

Жильцы многоэтажного дома обратились в суд из-за постоянного лая и едкого запаха, который шел из квартиры, где жили собаки.

"Судья потребовал привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиН и запретить гражданке содержать более трех животных", – говорится в сообщении.

В связи с тем, что владелица собак не предприняла никаких действий, приставы принудительно исполнили решение суда. Все вывезенные из квартиры шпицы переданы зоозащитникам. Утверждается, что животные будут вакцинированы, пройдут курс лечения и реабилитации.

"Соседи со слезами счастья на глазах благодарили сотрудников всех служб поставивших точку в многолетних страданиях людей и животных", – заявили в ведомстве.

В отношении хозяйки собак готовятся материалы для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Ранее в Харькове убийцу овчарки приговорили к трем годам тюрьмы. Мужчина держал собаку за ошейник и бил по голове молотком. Убийство животного было заказным.

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