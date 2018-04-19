В России хотят снять кино о "Новороссии"

В Москве сегодня проводят конференцию Культурное пространство народов России и Донбасса.

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Министерство культуры РФ считает необходимым создание фильма или сериала про Новороссию и ждет работ от сценаристов,

Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Аристархов, выступая на конференции Культурное пространство народов России и Донбасса в Москве в четверг, 19 апреля, передает Интерфакс.

“Подобно тому, как уже создан фильм про Крым, нам необходим фильм или сериал про Новороссию“, - сказал Аристархов.

Он отметил, что поддержка кинопроизводства относится к полномочиям Минкультуры и Фонда кино, и в ведомстве ждут хороших сценариев для фильма о Новороссии.

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“Мы ждем талантов, мы ждем, чтобы к нам обратился кто-то, кто нам даст хороший сценарий, а сценарий мы вынесем на экспертный совет. Пока такого сценария у нас нет, мы ждем и надеемся, что такое хорошее кино должно быть создано“, - сказал замминистра.

Таким образом, Москва в очередной раз демонстрирует двойные стандарты: ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьбу Крыма не смеют обсуждать другие государства, поскольку это территория якобы принадлежит России, но в Москве преспокойно смеют обсуждать украинский Донбасс.

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Фильм о событиях “русской весны“ 2014 года Крым, снятый телеведущим Алексеем Пимановым, вышел в прокат в сентябре прошлого года. В России заявляют, что его посмотрели почти 1,5 млн человек, сборы составили около $6 млн, свидетельствуют данные Кинопоиска. Рейтинг Крыма на Кинопоиске - 3 балла из 10.

Напомним, в 2016 году российский депутат предложил назвать именем Моторолы одну из школ Петербурга.