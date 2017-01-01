У Путина назвали вероятную причину конфликта Роскомнадзора и Дурова

Клименко признал, что Роскомнадзор несет ответственность за сбои в работе других компаний, когда ведомство пыталось блокировать Telegram.

Советник президента России Герман Клименко заявил, что основной причиной противостояния между Роскомнадзором и Павлом Дуровым является отсутствие переговорщика.

Об этом он написал в Facebook.

“Проблема взаимоотношения Роскомнадзора и Дурова имеет много граней. Даже философам думаю найдется что сказать по поводу. Психиатрам и социолога уж точно раздолье. Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес - дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ. Главная причина (на мой взгляд конечно же) сегодняшнего противостояния - отсутствие переговорщика“, - написал он.

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По словам Клименко, ранее таким переговорщиком выступал Институт развития интернета (ИРИ), однако сейчас, по его мнению, он скатился до обычного проекта.

“ИРИ смог занять позицию переговорщика в законопроектах, затрагивающих отрасль. Закон о забвении, о блогерах. Помните, сколько было шума о конце интернета в связи с этими законами? Трагических последствий не наступило именно потому, что вместо Чипа и Дейла между сторонами конфликта бегали эксперты ИРИ. Здесь строчка, там слово, тут немного смирения и встречных шагов. В итоге мы получали то, что индустрии не наносили сильного вреда и не мешало развиваться. По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект“, - отметил советник.

По его мнению, пока не найдется переговорщик, которому будут доверять обе стороны, конфликты будут продолжаться.

В тоже время, Клименко в эфире телеканала НТВ признал, что действия Роскомнадзора повлекли за собой ряд сбоев в работе других компаний, когда ведомство пыталось заблокировать Telegram.

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“Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно“, - заявил он.

Советник президента добавил, что российские компании для экономии пользуются иностранными серверами и это несет за собой “известные риски безопасности“.

Напомним, 19 апреля Роскомнадзор заблокировал Twitch. Ранее, 18 апреля, Роскомнадзор на волне блокировок IP-адресов в борьбе с Telegram, заблокировал собственную систему Ревизор, с помощью которой ведомство следит, блокируются ли запрещенные в России сайты.