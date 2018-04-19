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Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Комментариев: 2
В маневрах на Курильских островах принимают участие более 2,5 тыс. российских военных, также задействовано около 800 единиц техники, включая танки Т-72Б, артиллерийские орудия, МИ-8АМТШ и три корабля.
Курильские острова
Курильские острова
travelask.ru

Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, передает агентство Kyodo.

"Чтобы решить проблему в целом, нам необходимо решить территориальный вопрос. Мы продолжим переговоры по урегулированию вопроса о владении четырьмя северными островами и заключение мирного договора", - отметил Суга.

Как сообщается, в учениях на Курильских островах принимают участие более 2,5 тыс. российских военнослужащих, задействовано около 800 единиц техники, включая танки Т-72Б, артиллерийские орудия, МИ-8АМТШ и три корабля Тихоокеанского флота.

Как известно, четыре южных острова Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония считает их своими северными территориями. Мирный договор по итогам войны между Токио и Москвой не заключен до сих пор.

Напомним, в начале февраля 2018 года Япония также выражала России протест в связи с военными учениями на южных Курилах.

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Теги: Россия, Япония, острова, протест, учения, Курильские острова, Курилы, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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PereZX    19.04.2018, 15:04
Оценка:  +4
PereZX
Так может лучше, чтобы там самооборона Японии провела референдум?
lebedin2    19.04.2018, 15:09
Оценка:  -1
lebedin2
Это слишком мягкотелые, только на компьютерах умеют. Азов посылать надо!
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