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В Ереване задержали сотню демонстрантов

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Сегодня часть демонстрантов провела шествие по улицам столицы, а остальные пытались блокировать правительственные здания в центре города.
Протесты в Армении
Протесты в Армении

В столице Армении с утра четверга, 19 апреля, происходят задержание протестующих. К обеду количество задержанных достигло сотни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Армении Эдгара Джанояна.

Задержанных доставляют в разные отделения города.

"По состоянию на 13:30 (12:30 по Киеву) в отделения полиции доставлены сто человек", - сказал Джаноян.

Ранее несколько сотен демонстрантов начали шествие по улицам Еревана, которое возглавил руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян. Часть демонстрантов осталась у правительственных зданий, расположенных на площади Республики в центре Еревана.

Утром сотрудники полиции начали освобождать входы во все правительственные здания в центре Еревана, которые ранее были заблокировали участниками протестных акций. Уже тогда сообщалось о двадцати задержанных.

 

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Теги: протесты, Армения, задержание, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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