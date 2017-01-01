Вооруженные мужчины ворвались в парламент Нигерии и украли "посох решений"
Несколько вооруженных мужчин прорвались в сессионный зал парламента Нигерии, схватили церемониальный жезл, и после драки с охраной скрылись на улицах Абуджи на внедорожнике. Об этом инциденте сообщает Africa News .
Местные СМИ подозревают, что происшествие в качестве мести организовал недавно отстраненный от исполнения обязанностей сенатор Ови Омо-Агеге.
Как уточняет издание, деревянный “посох“ является для тамошних парламентариев важным символом власти, без которого они не могут принимать решения.
Возникшую проблему оперативно решили заменой реквизита - в зал принесли новый жезл, больше похожий на булаву.
Напомним, в марте в Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом.