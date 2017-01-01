Вооруженные мужчины ворвались в парламент Нигерии и украли "посох решений"

Так как без этого символа власти местные законодатели не могут принимать решения, со склада принесли новый жезл.

Посох уже якобы нашли и вернули dailypost.ng

Несколько вооруженных мужчин прорвались в сессионный зал парламента Нигерии, схватили церемониальный жезл, и после драки с охраной скрылись на улицах Абуджи на внедорожнике. Об этом инциденте сообщает Africa News .

Местные СМИ подозревают, что происшествие в качестве мести организовал недавно отстраненный от исполнения обязанностей сенатор Ови Омо-Агеге.

В парламент Нигерии ворвались вооруженные люди и украли ... 0:00 / 04:56

Как уточняет издание, деревянный “посох“ является для тамошних парламентариев важным символом власти, без которого они не могут принимать решения.

Возникшую проблему оперативно решили заменой реквизита - в зал принесли новый жезл, больше похожий на булаву.

Напомним, в марте в Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом.