В Москве горел торговый: 650 человек эвакуировали

В России очередной пожар в ТЦ, несмотря на объявленные проверки пожарной безопасности во всех подобных заведениях.

В столице РФ произошел пожар в торговом центре Измайловский. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили РИА Новости Украина.

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“Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ Измайловский по адресу: улица Первомайская, дом 42. Было эвакуировано 650 человек“, — рассказал журналистам очевидец. По его словам, общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Напомним, после пожара в Кемерово 25 марта, за последнее время торговые центры в РФ стали загораться достаточно часто. Так, 4 апреля в Москве случился пожар в торговом центре Персей для детей. Погиб сотрудник ТЦ. 9 апреля в Самаре в здании, совсем рядом от культурно-развлекательного центра Звезда тоже началось возгорание.

17 апреля в Архангельске начался крупный пожар в торговом центре Фокус причины возгорания пока неизвестны.