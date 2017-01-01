Жену Ким Чен Ына впервые назвали "уважаемой первой леди КНДР"

Этот титул не использовался в стране более сорока лет. Предполагается, что таким образом глава государства хочет усилить ее статус накануне международных переговоров.

Ким Чен Ын вместе с женой Ли Соль Чжу

Впервые официальные СМИ КНДР назвали супругу лидера страны Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу "уважаемой первой леди" КНДР. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что этот титул не использовался в Северной Корее уже более 40 лет.

Западные эксперты полагают, что Ким Чен Ын мог дать супруге официальный статус первой леди, чтобы усилить ее позицию в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США.

Кроме того, по информации Центрального телевидения КНДР, на прошлых выходных Ли Соль Чжу совершила первый официальный выход в свет без сопровождения супруга.

Первая леди КНДР посетила выступление китайской балетной труппы, приехавшей в страну на гастроли. При этом Ли Соль Чжу сопровождал ряд представителей правительства КНДР, а также младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чен.

Ранее Ли Соль Чжу сопровождала мужа на открытии нового аэропорта в Пхеньяне.

В прошлом году жена Ким Чен Ына не появлялась на публики в течение девяти месяцев.