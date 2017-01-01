Первый после Кастро: что известно о новом лидере Кубы

Избрание президентом Кубы Мигеля Диас-Канеля завершит эру братьев Кастро, которые пришли к власти в 1959 году.

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Парламент Кубы избрал правую руку Рауля Кастро, 57-летнего Мигеля Диас-Канеля, единственным кандидатом в президенты Кубы.

Ожидается, что сегодня Рауль Кастро, который руководит Кубой с 2006 года, передаст полномочия новому президенту.

Новый кубинский лидер унаследует страну, которая страдает от экономической стагнации и молодежь которой с нетерпением ждет перемен, сообщает корреспондент BBC Cuba Уилл Грант.

В то же время Рауль Кастро будет иметь мощное влияние на Кубе даже после того, как покинет пост. Он останется во главе Коммунистической партии до ее следующего съезда в 2021 году.

Кто такой Диас-Канель?

Мигель Диас-Канель родился в 1960 году, уже после того, как братья Кастро пришли к власти на Кубе.

В 1982 году он получил высшее образование по специальности инженер-электротехник, преподавал в университете.

Мигель Диас-Канель быстро сделал карьеру в кубинском комсомоле - Молодежной коммунистической лиге, где в 33 года стал вторым секретарем. С 2009 по 2013 год он был министром высшего образования.

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В то же время Диас-Канель был довольно непубличным лицом, пока Рауль Кастро не назначил его своим вице-президентом в 2013 году.

Вскоре он стал ключевым союзником кубинского лидера. Рауль Кастро высоко оценил его “идейную стойкость“.

Стоит ли ожидать радикальных преобразований на Кубе?

Вряд ли Диас-Канель осуществит крупные реформы в краткосрочной перспективе, учитывая, что в ближайшие годы он должен будет считаться с мнением Рауля Кастро. Любые изменения, вероятно, будут постепенными и медленными.

Однако сам Рауль Кастро осуществил реформы после того, как занял пост президента. Самый яркий пример - оттепель в отношениях с США, которая казалась немыслимой во времена правления его брата Фиделя. Однако в прошлом году Дональд Трамп восстановил определенные ограничения путешествий и торговли с Кубой, которые в 2015-2016 годах смягчила администрация Обамы.

Большинство кубинцев будут оценивать нового лидера по тому, как он изменит их повседневную жизнь.

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“Сегодня мы не знаем, что нам принесет будущее“, - отмечает в комментарии Reuters 45-летняя учительница из Гаваны Адриана Вальдивия.

“Рауль сложил полномочия, а Фидель - история. Я не вижу выхода из ситуации, чтобы кубинцы жили лучше. Зарплаты одинаковые, не получается сводить концы с концами, и теперь еще Трамп закручивает гайки с блокадой, представьте это“, - добавила она.

“Политика - не моя сильная сторона. Но я не думаю, что после смены руководителя моя жизнь изменится“, - говорит 34-летний Диаденис Санабрия, который работает в государственном ресторане в Гаване.

Как отмечает корреспондент ВВС News в Гаване Уилл Грант, в некотором смысле Мигель Диас-Канель - отход от прошлого, поскольку он родился уже после прихода к власти братьев Кастро. Несмотря на это, он все еще олицетворяет продолжение модели Кастро - особенно в политической сфере.

Главные вызовы, которые стоят перед новым лидером Кубы - стимулирование экономики и борьба с инфляцией. От Диас-Канеля также ожидают четких сигналов по поддержке частного предпринимательства.