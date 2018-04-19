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Буш-младший о Путине: Очень агрессивная личность

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Президент России - умный тактик, который хочет восстановить советское влияние. В то же время, он очень агрессивная личность, заявил бывший президент США.
Джордж Буш-младший рассказала о Путине
Джордж Буш-младший рассказала о Путине

Президент России Владимир Путин изменился, превратившись в агрессивную личность. Об этом в интервью телеканалу Fox News в среду, 18 апреля, заявил бывший президент США Джордж Буш.

По словам Буша, ему удалось разглядеть душу Путина. Он отметил, что президент РФ - умный тактик.

"Когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и увидел его душу, Россия была разорена. Ненадолго. И вот, цены на нефть выросли - и Путин изменился. Он очень умный тактик. Проблема в том, что в целом к большинству вопросов он подходит так: "Я собираюсь победить, а США проиграют". Он очень агрессивная личность", - сказал Буш.

Экс-президент США отметил, что Путин хочет восстановить советское влияние.

"Даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет. Поэтому я всегда полагал, что Соединенным Штатам важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми. Его нельзя недооценивать", - сказал Буш.

Он добавил, что в РФ у Путина практически полная свобода действий.

"Владимир Путин не подвергается критике в СМИ, у него почти нет конкурентов, поэтому внутри страны у него практически полная свобода действий. Только вот экономика в его стране не так уж сильна, и демографическая динамика не так уж положительна", - подчеркнул Буш.

Ранее два бывших президента США, Джордж Буш-младший и Барак Обама, выступили с заявлениями, в которых подвергли критике политику президента Дональда Трампа.

 

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Теги: Россия, США, Джордж Буш, президент, СССР, развал СССР, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Скайридер    19.04.2018, 15:46
Оценка:  0
Скайридер
О демографической динамике скоро говорить не придется, когда кремлевская власть рухнет, как и его большевистские предшественники, для этого есть все основания, это факты а не пустые разговоры.
По этому давление на Кремль нужно продолжать и усиливать.
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