Войну России с Telegram показали в виде пародии "Ну погоди!"

Роскомнадзор заблокировал сотни онлайн-сервисов и себя, а Telegram "жив".

Чтобы аналогия была более явной, героев обозначили логотипами организаций Скриншот из видео

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В результате действий Роскомнадзора, который уже третий день, с 16 апреля пытается заблокировать Telegram и добавил в реестр запрещенных сайтов не только IP-адреса серверов самого мессенджера, но и миллионы адресов облачных сервисов Amazon, Google и Digital Ocean (которые Telegram использовал для обхода блокировок), многие российские сайты и онлайн-магазины перестали открываться, у некоторых сервисов наблюдались сбои в работе. Однако, несмотря на блокировки, Telegram продолжает работать.

Пользователи соцсетей насмехаются над неумелыми действиями Роскомнадзора, делая мемы о блокировках и переосмысливая популярные сюжеты.

Об этом сообщает российское информационное агентство Meduza.

Многие обратили внимание на то, что борьба ведомства с Telegram похожа на сюжет мультсериала Ну, погоди!, в котором злой волк никогда ничего не добивается. Чтобы аналогия была еще более явной, на фрагменты из мультсериала накладывают логотипы организаций: Роскомнадзора, Telegram и пострадавших от блокировок Amazon и Google.

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Напомним, в Telegram полагают, что требование предоставить силовикам ключи шифрования – незаконно, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных разговоров и иных сообщений.

Также напомним, что Павел Дуров ответил отказом на требование ФСБ передать данные для дешифровки, сказав, что Telegram будет бороться за личное пространство своих пользователей. Павел Дуров заявил, что блокировка мессерджера угрожает безопасности РФ.