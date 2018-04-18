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В Великобритании бабушка подстрелила грабителя из арбалета

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Грабители перепутали ее дом с конопляной фабрикой.
Анжи Рис подстрелила грабителя из арбалета
Анжи Рис подстрелила грабителя из арбалета
metro.co.uk

Анжи Рис - Жительница города Данстэбл, графство Бедфордшир. Ей почти 50 лет.  От среднестатистической благообразной бабушки ее отличают навыкки тайского бокса и висящий на стене арбалет. Именно из этого арбалета Анжи подстрелила одного из грабителей с мачете и в масках, которые ворвались к ней в дом, решив, что в доме Анжи находится фабрика по выращиванию конопли, передает Lenta.ru со ссылкой на британское издание Metro.co.uk

 “Я услышала треск и увидела, как в дом забежали двое в масках. Один держал молоток, другой — мачете. Я выстрелила во второго из арбалета“, — рассказала Рис.

 

Женщина-
Женщина-"выживальщик" проживает с мамой, сожительницей и сыном
metro.co.uk

 

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Грабитель порезал ей руку. Анжи попыталась выкинуть арбалет из окна, чтобы поднять тревогу, но он запутался в занавесках. Однако в этот момент проснувшаяся сожительница женщины помогла ей расправиться с грабителями. В итоге их задержали, а Рис оказали медицинскую помощь.

Британка рассказала, что ежедневно тренируется в стрельбе из арбалета во дворе своего дома и может попасть в центр мишени на расстоянии 40 метров.  Оружие ей нужно затем, что она считает себя выживальщиком – то есть, человеком, готовым к любой катастрофе.

Напомним, в 2015 году в Барселоне ученик застрелил учительницу из арбалета. 13-летний ученик барселонской школы по неизвестной причине выстрелил из арбалета в учителя, в результате происшествия получили ранения еще несколько учеников.

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Теги: Великобритания, грабители, арбалет
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