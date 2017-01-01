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В США самолет экстренно сел из-за пожара

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Дымящийся самолет сел на взлетную полосу аэропорта Атланты. Его крыло заволокло густым черным дымом, который шел из горящего двигателя.

У самолета американской авиакомпании загорелся двигатель прямо во время полета. Борт был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Атланты. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает ТСН.

На борту находились 288 человек. Никто из них не пострадал.

Пассажиры сняли густой черный дым, который окутал крыло самолета.

Ранее во время аварии самолета в США пассажира почти "высосало" из окна.

А в России пчелы сорвали авиарейс в Крым.

 

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Теги: США, самолет, видео, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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