МИД РФ: В Думе нашли шашки из Солсбери и хлор из Германии

Россия обвинила Германию в поставке химического оружия в Сирию, а Великобританию - в поставке дымовых шашек, произведенных в городе Солсбери, где отравили Скрипалей .

Мария Захарова рассказала о найденном в Думе оружии Газета.ру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 19 апреля, заявила, что в Восточной Гуте сирийские войска обнаружили хлор и дымовые шашки западного производства, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что дымовые шашки были произведены в британском городе Солсбери, где был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль.

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“На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором - самым страшным видом химического оружия - из Германии, а также дымовые шашки производством города - внимание! - Солсбери“, - сказала она на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, этот факт подрывает веру в человечность отдельных государств.

“Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения“, - отметила Захарова.

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Напомним, 17 апреля российские СМИ сообщили, что военные РФ нашли в Думе склад веществ для химоружия. В свою очередь, 17 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия в качестве союзника сирийского правительства несет ответственность за недавнюю химическую атаку в восточной Гуте.