Резала ножом и шпарила кипятком: британка 4 года издевалась над больным бойфрендом

Парень страдал гидроцефалией и не мог дать садистке отпор.

В Британии женщина впервые приговорена к тюремному заключению по делу о домашнем насилии и принудительном контроле. 22-летняя жительница Объединенного Королевства Джордан Уорт в течении четырех лет издевалась над своим парнем и сожителем – Алексом Скилом, сообщает русская служба Би-би-си.

Парень признался, что был близок к смерти, пока жил с Джордан – она наносила “возлюбленному“ физические и психические травмы: резала ножом, поливала кипятком, запрещала спать с ней в одной постели и избивала, если он носил одежду, которая ей не нравилась.

Алекс рассказал, что девушка запрещала ему контактировать с родственниками, контролировала его страницу в Facebook, била и шпарила кипятком даже пока он спал. По словам жертвы, все началось с простых толканий и тычков, но затем приобрело катастрофические масштабы.

Читай также: В Мексике в авто нашли тела восьми человек со следами пыток

Как сообщают британские СМИ, Джордан выросла в благополучной, любящей семье, хорошо училась в школе и в Университете Хартфордшира и хотела стать учителем. Девушка также занималась волонтерской работой в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке.

Парень похудел до 44 кг, его тело было все в синяках, порезах и ожогах. Он страдал гидроцефалией (водянкой головного мозга), и это делало его еще более уязвимой жертвой для Джордан.

Читай также: Трехлетний мальчик умер от голода и пыток родителей

“У меня очень любящая семья, любящие родители, но она не давала мне говорить с ними. Она била меня и шпарила кипятком, ранила мне руки, утверждая, что я говорил со своей семьей, хотя я этого не делал“, - рассказывает Алекс.

“Я помню, как однажды она ударила меня по голове штекером для ноутбука, у меня началось кровотечение, я сказал: “Пожалуйста, помоги мне“. [...] Она сказала: “Иди и умри!“ – делится парень.

Насилие прекратилось только когда в июне 2017 соседи услышали крики и вызвали полицию и скорую. Медики диагностировали у молодого человека увечья на руке и ожоги второй и третьей степени

В Королевском суде Лутона Уорт полностью признала свою вину. Сейчас Алекс Скил живет с родителями в Бедфорде. Садистка сядет в тюрьму почти на 8 лет, а контактировать с парнем ей запрещено бессрочно.

Напомним, 12 января в Украине усилили ответственность за домашнее насилие.