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Данные россиян в Интернете будут хранить месяц для ФСБ

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В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео.
Операторы начнут хранить информацию граждан с 1 октября
Операторы начнут хранить информацию граждан с 1 октября
radiosvoboda.org

В России правительство обязало операторов связи хранить для ФСБ всю информацию пользователей за последние 30 суток в полном объеме.

Утвержденное решение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, операторы начнут хранить информацию граждан с 1 октября 2018 года. При этом объем трафика для сохранения ежегодно будет расти на 15 процентов в течение пяти лет.

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В перечень информации для сбора входят голосовые и текстовые сообщения, изображения, звуки, видео. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода.

Правительство России утвердило процедуру в рамках реализации пакета антитеррористических законов или так называемого “пакета Яровой“, который позволяет ФСБ требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования, а полиции запрашивать у операторов информацию о клиентах.

Напомним, 18 апреля российский музыкант Андрей Макаревич раскритиковал попытки заблокировать в России мессенджер Telegram и предложил выключить в РФ электричество для его блокировки.

Ранее, 16 апреля в Москве у здания ФСБ прошли протесты против нарушения конфиденциальности пользователей мессенджера Telegram.

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Теги: Россия, РФ, ФСБ, операторы
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