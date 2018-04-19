В Москве открывается первый легальный бордель

Вместо девушек будут предлагать секс-кукол с подогревом и искусственным интеллектом.

В столице РФ, в районе Москва-Сити в конце апреля 2018 года откроется первый легальный публичный дом, или, как говорят основатели, – досуговый центр для взрослых. Только вместо девушек клиентам предложат секс-кукол с подогревом.

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Об этом сообщает Incrussia со ссылкой на представителей проекта.

LumiDolls (а именно так будет называться заведение) будет предоставлять реалистичных кукол с искусственным интеллектом в пользование с почасовой оплатой.

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“Создание полноценного досугового adult-центра на территории России — не только легальный и безопасный способ разнообразить свою сексуальную жизнь, но и шаг в сторону устранения на территории России одной из древнейших проблем цивилизации — насильной эксплуатации женщин“, — рассказал основатель предприятия Дмитрий Александров. Час с куклой будет стоить около 80 долларов.

Что касается гигиены, то Александров уверяет, что после каждого клиента все куклы будут проходить тщательную медицинскую дезинфекцию.

Напомним, 10 апреля в Харькове и Одессе накрыли сеть борделей. Правда, нелегальную и роль секс-кукол там выполняли живые девушки. Силовики убеждены, что без “крыши“ такой “бизнес“ вести невозможно - у организаторов борделя наверняка были связи в полиции.