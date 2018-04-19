Найдена гитлеровская подлодка, пропавшая в мае 1945 года

Подводную лодку, на борту которой могло находиться руководство нацистов, в том числе и сам Адольф Гитлер, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне недалеко от побережья Дании.

На морском дне близ Дании обнаружили подлодку, на которой мог находиться Адольф Гитлер dailystar.co.uk

Немецкую подводную лодку U-3523, которая якобы перевозила руководство нацистской Германии в Южную Америку, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне недалеко от побережья Дании. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным издания, субмарина была найдена в десяти морских милях к северу от датского города Скаген. Сканирование морского дна показало, что подводная лодка находится на глубине 123 метра, что затрудняет доступ к ней. Отмечено, что на борту в момент аварии лодки находилось 58 членов экипажа.

Ранее исследователи предполагали, что субмарина была затоплена в результате атаки британского бомбардировщика B-24 Liberator 6 мая 1945 года по пути в Норвегию, однако обнаружить ее обломки до сих пор не удавалось.

Как следствие, возникли слухи о том, что на самом деле подводная лодка, на борту которой якобы находилось руководство нацистов, в том числе и сам Адольф Гитлер, уцелела и смогла переправить своих пассажиров в Южную Америку. Их распространению способствовали и полученные американской разведкой свидетельства некоторых очевидцев, утверждавших, что они видели Гитлера в Колумбии и Аргентине уже после окончания Второй мировой войны.

Как пояснили газете в датском Музее морской войны, на самом деле никаких доказательств того, что U-3523 действительно перевозила нацистских лидеров или ценное имущество, нет.

"Ходят слухи, что на борту подводной лодки находились большие ценности из Германии, потому что она шла из Германии, хотя война закончилась. Я думаю, что слух распространился, так как U-3523 был очень современной и дальноходной подводной лодкой, а некоторые нацисты действительно пытались убежать с ценностями в последние дни", - рассказал директор музея Норманн Андерсен.

U-3523 принадлежала к немецким подводным лодкам типа XXI. Всего в Германии были построены 118 таких субмарин, однако участие в боевых действиях приняли только две из них. До наших дней сохранилась лишь одна оригинальная лодка типа XXI, которая сейчас является частью экспозиции Немецкого музея судоходства в Бремерхафене.

Ранее сообщалось, что в Шотландии нашли фольклорную немецкую подводную лодку.

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