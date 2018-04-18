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В Конгрессе США разрешили кормить грудью детей на заседаниях

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Инициатором этих изменений стала сенатор от Иллинойса Тэмми Дакворт, родившая в этом месяце своего второго ребенка. Она - первый сенатор США, которая стала матерью во время своего пребывания на посту.
В Конгрессе США разрешили кормить грудью детей на заседаниях
Tobyandroo

Сенат США разрешил женщинам - членам верхней палаты Конгресса - присутствовать в зале заседаний со своими младенцами во время голосования. Также им разрешили кормить грудью во время обсуждения законопроектов, сообщает телеканал CNN.

Инициатором этих изменений стала сенатор от Иллинойса Тэмми Дакворт, родившая в этом месяце своего второго ребенка. Она - первый сенатор США, которая стала матерью во время своего пребывания на посту.

Дакворт уйдет в декрет на три месяца, но сможет принимать участие в голосованиях за законопроекты.

Сенатор ранее была военной летчицей, в 2004 году принимала участие в войне в Ираке. Тогда ее вертолет потерпел крушение, и она потеряла обе ноги.

Ранее после предложения запретить публичное кормление грудью в американском штате Нью-Гемпшир начались ожесточенные споры между избранными представителями местного законодательного собрания.

 

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Теги: США, дети, беременность, конгресс, материнство, грудное молоко, грудное вскармливание
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Источник: korrespondent.net

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