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ВВС Ирака нанесли авиаудары по Сирии

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Официальный представитель Ирака заявил, что удары по позициям боевиков были согласованы с правительством президента Сирии Башара Асада.
Разрушения в Ракке
Разрушения в Ракке

Военно-воздушные силы Ирака 19 апреля нанесли серию авиаударов по позициям террористов Исламского государства в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Хайдер Аль-Абади, передает Reuters.

Сообщается, что воздушные удары произведены с иракской стороны границы с применением самолетов F-16.

Официальный представитель Ирака заявил, что удары по позициям боевиков были согласованы с правительством президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию.

 

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Теги: Ирак, Сирия, ВВС, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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