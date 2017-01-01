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Британский самолет провел разведку у границ РФ на Балтике

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Также 19 апреля самолет ВВС США осуществил многочасовой полет вблизи побережья Ливана и Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база РФ в Тартусе.
Boeing RC-135W ВВС Британии
Boeing RC-135W ВВС Британии
planespotters.net

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет британских ВВС RC-135W в четверг, 19 апреля, совершил полет вблизи морских границ Калининградской области, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что британский разведчик вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии и в течение длительного времени курсировал вблизи побережья Калининградской области над международными водами Балтийского моря.

В этот же день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществил многочасовой полет вблизи побережья Ливана, а также Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Ранее сообщалось, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО провел многочасовую разведку у границ Сирии.

Авиация США провела разведку на Балтике и возле Крыма

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Теги: Россия, Британия, Балтийское море, Великобритания, Калининград, разведка
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Источник: korrespondent.net

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