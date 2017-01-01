Нетаньяху: Шесть стран готовы перенести посольства в Иерусалим
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим, пишет Times of Israel.
"Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо вам, Гватемала, что сделала это. По вашим стопам пойдут другие", - отметил премьер, выступая перед иностранными дипломатами на мероприятии ко Дню независимости Израиля.
Какие именно страны обсуждали с израильскими властями этот вопрос, он не уточнил.
Гватемала решила перенести посольство в Иерусалим
Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.
Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
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