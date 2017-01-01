Россия и Сирия уничтожают улики химатаки - Госдеп

Режим Башара Асада и РФ пытаются уничтожить доказательства химической атаки в сирийской Думе и мешают инспекторам ОЗХО обследовать это место.

Официальный представитель Госдепаратмента США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место использования химического оружия в Сирии, передает Reuters.

Науэрт подчеркнула, что инспекторам Организации по запрещению химического оружия препятствовали в доступе на место предполагаемой химатаки в городе Дума.

"У нас есть достоверная информация, свидетельствующая о том, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются не допустить инспекторов ОЗХО в Думу", - отметила Науэрт на брифинге.

Она также указала, что российские чиновники работали с властями Сирии, чтобы "зачистить места предполагаемых нападений и избавиться от доказательств использования химического оружия".

Представитель Госдепа добавила, что у Вашингтона есть достоверная информация о давлении, которое Россия и Сирия оказывают на местах, чтобы скрыть правду.

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