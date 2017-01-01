В США выделили около миллиарда долларов на гиперзвуковую ракету - СМИ
Военно-воздушные силы США выделили на разработку гиперзвуковой ракеты 928 миллионов долларов. Договор с компанией-производителем вооружения Lockheed Martin предусматривает создание гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщило в четверг, 19 апреля, агентство AFP со ссылкой на Пентагон.
Гиперзвуковые ракеты могут обходить существующие системы ПВО, поскольку они способны менять направление во время полета, траектория которого не предсказуема, в отличие от обычных ракет.
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта сообщил о разработке в России новых видов оружия, в частности, он объявил о создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса Кинжал.
По словам Путина, испытания этой ракеты, скорость которой якобы превышает скорость звука в 10 раз, проводятся с декабря 2017 года на юге России.
В РФ заявили об успешном испытании ракеты Кинжал
Правительство США объявило об изменении своей политики вооружения, чтобы содействовать увеличению экспорта и количества рабочих мест. Среди прочего, власти намерены снять ограничения на продажу дронов продукции США, чтобы не уступать стремительно развивающемуся рынку в Китае.
Источник: Русская служба DW
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