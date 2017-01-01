В России отметили разведактивность у границ страны

Российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

В Вооруженных силах РФ заявили, что за прошедшую неделю у границ России провели разведку 18 иностранных самолетов, пишет газета Красная звезда.

Омечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 апреля стратегический разведывательный самолет британских ВВС совершил полет вблизи морских границ Калининградской области.

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