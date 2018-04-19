Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп доволен эффектом санкций против РФ - Минфин

Комментариев: 0
Антироссийские меры США, которые опустили курс рубля и потрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовали в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью на телеканале Fox Business, что результаты амриканских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Мнучин подчеркнул, что санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

При этом он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.
 
Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, олигархи, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь