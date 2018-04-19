Трамп доволен эффектом санкций против РФ - Минфин
Антироссийские меры США, которые опустили курс рубля и потрясли рынки металлов, имели тот эффект, которого требовали в Белом доме.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в интервью на телеканале Fox Business, что результаты амриканских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
Мнучин подчеркнул, что санкции против бизнесменов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".
При этом он не исключил дополнительных финансовых мер, заявив, что администрация США не боится и будет использовать эти инструменты.
Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.
Потери российских миллиардеров за день после введения новых американских санкций превысили 15 миллиардов долларов.
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