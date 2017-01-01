В РФ пассажиры теплохода неделю не могут сойти на берег

Пассажиры корабля, среди которых пожилые люди, беременная женщина и диабетик, не могут покинуть его из-за шторма и остаются в каютах.

Пассажиры российского теплохода Клавдия Еланская, следующего по маршруту Мурманск - Островной, не могут покинуть судно из-за погодных условий, сообщает RT.

Отмечается, что в течение недели корабль не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снёс причал, в связи с чем теплоход не мог пришвартоваться. В настоящее время судно добралось до Островного, однако теперь из-за волнения на море оно не может пристать к берегу.

Все это время 42 пассажира, которые находятся на борту, остаются в каютах.

Одна из пассажирок рассказала, что им каждый день говорили, что уже "завтра" теплоход отправится в путь. По её словам, Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить и ночевать на корабле, однако людям пришлось питаться за свой счёт.

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