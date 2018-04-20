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В США у многодетной семьи родился 14 сын

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Отец 14 детей Джей Швандт ранее заявлял, что хотел бы дочку, однако отмечал, что не особо на это рассчитывает. Он не захотел узнавать пол ребенка заранее.
Многодетное семейство Швандт
Многодетное семейство Швандт
The Grand Rapids Press

В американской семье Джей и Катери Швандт из штата Мичиган, в которой 13 сыновей, родился еще один мальчик. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 20 апреля.

Ребенок (рост 53 см, вес, 3,7 кг) родился в среду, 18 апреля, за пять дней до запланированной даты. Ребенку пока не выбрали имя. По сложившейся традиции, родители не стали узнавать пол ребенка заранее.

Отец 14 детей Джей Швандт ранее заявлял, что хотел бы дочку, однако отмечал, что не особо на это рассчитывает.

В свою очередь Катери Швандт призналась, что привыкла к большим семьям, поскольку у нее самой было 13 сестер и братьев.

Также отмечается, что самому старшему из сыновьев четы Швандт 20 лет.

Ранее сообщаось, что в Украине впервые родился ребенок от трех родителей. Матерью стала 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием на протяжении 15 лет.

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Теги: США, дети, семья, ребенок, Сын, родила, многодетные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    20.04.2018, 09:53
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Мальчик хотя и 14 не страшно, хуже если родится 14 девочка.
Кстати слыхал что в Израиле были попытки создать бактериологическое селективное оружие, типа ОРВИ или грипп, поражающее только арабов, у женьщины перенесшей такую болезнь будут рождаться одни девочки.
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