Башар Асад принял такое решение, потому что Франция участвовала в "трехсторонней агрессии" против Сирии вместе с США и Великобританией.

Президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. Об этом сообщила пресс-служба главы сирийского государства в Facebook вечером в четверг, 19 апреля.

Отмечается, что орден был возвращен через посольство Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии.

В заявлении говорится, что Асад принял такое решение, потому что Франция участвовала в "трехсторонней агрессии" вместе с США и Великобританией.

"Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов", – заявили в администрации Асада.

Орден Почетного легиона – французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции.

Известно, что орден Почетного легиона Асаду в 2001 году вручил тогдашний президент Франции Жак Ширак. 16 апреля 2018 года власти Франции провели процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента.

Напомним, 14 апреля США, Великобритании и Франция нанесли ракетные удары по ряду объектов в Сирии, связанных с разработкой и использованием химического оружия, в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума.

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