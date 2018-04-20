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В Мексике толпа бросила насильника в вольер с крокодилами

Комментариев: 3
Подозреваемый был задержан из-за изнасилования и нападения на пожилую женщину.
Толпа избила насильника и отдала крокодилам
Толпа избила насильника и отдала крокодилам
depositphotos.com

В городе Сан-Франциско-Ихуатлан в Мексике разъяренная толпа устроила самосуд молодому мужчине, который был взят под стражу полицией по подозрению в нападении на пожилую женщину и изнасиловании. Об этом сообщает Newsweek. Через несколько минут после того, как его привели в полицейский участок, туда ворвались местные жители.

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Толпа выволокла насильника на улицу и избила, после чего потащила в парк и бросила в вольер, где содержатся крокодилы. Благо, рептилии были сыты и не сразу набросились на добычу. Сторудникам городской полиции удалось спасти мужчину до того, как до него добрались крокодилы. Он госпитализирован с многочисленными травмами.

Напомним, 28 февраля в Малави вор вступил в схватку с двумя крокодилами, убегая от погони.Мужчина украл четыре козы, после чего разъяренная толпа загнала вора в реку, кишащую крокодилами.

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Теги: Мексика, самосуд, насильник, крокодилы
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Комментариев (3)
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КудлатыйКыць    20.04.2018, 10:06
Оценка:  0
КудлатыйКыць
Потроха бы в этот вольер со всем его выводком и самкой.А затем всю его банду туда же.Надо же чем-то кормить этих прекрасных животных.
Кайдаш    20.04.2018, 09:53
Оценка:  +1
Кайдаш
Подскажите, а где в Киеве есть такой вольер?
sv_sim    20.04.2018, 09:53
Оценка:  +1
sv_sim
Мексеканцы, дайте в аренду нам такой атракцион, обещаем, крокодилы голодать не будут
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