В Мексике толпа бросила насильника в вольер с крокодилами

Подозреваемый был задержан из-за изнасилования и нападения на пожилую женщину.

В городе Сан-Франциско-Ихуатлан в Мексике разъяренная толпа устроила самосуд молодому мужчине, который был взят под стражу полицией по подозрению в нападении на пожилую женщину и изнасиловании. Об этом сообщает Newsweek. Через несколько минут после того, как его привели в полицейский участок, туда ворвались местные жители.

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Толпа выволокла насильника на улицу и избила, после чего потащила в парк и бросила в вольер, где содержатся крокодилы. Благо, рептилии были сыты и не сразу набросились на добычу. Сторудникам городской полиции удалось спасти мужчину до того, как до него добрались крокодилы. Он госпитализирован с многочисленными травмами.

#Oaxaca 📹Pobladores de san Francisco Ixhuatán, golpearon fuertemente a un joven acusado de #violación y lo colocaron dentro de una jaula donde hay #cocodrilos🐊. Fue rescatado por elementos de la Policía Municipal. pic.twitter.com/E8FnkRwFYg — CUBONoticiasMX (@CUBONoticiasMX) 16 апреля 2018 г.

Напомним, 28 февраля в Малави вор вступил в схватку с двумя крокодилами, убегая от погони.Мужчина украл четыре козы, после чего разъяренная толпа загнала вора в реку, кишащую крокодилами.