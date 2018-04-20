В США заявили о полной неэффективности российской ПВО

Российские системы противовоздушной обороны, расположенные в Сирии, оказались абсолютно неэффективными и никак не помешали операции коалиционных сил.

Россия продемонстрировала полную неэффективность своих систем противовоздушной обороны. Об этом заявили в Пентагоне по итогам ракетного удара, произведенного США, Францией и Великобританией на прошлой неделе, сообщает в пятницу, 20 апреля, Укринформ.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на брифинге заявила, что российские системы противовоздушной обороны, расположенные в Сирии, никак не помешали операции коалиционных сил.

“После нашей операции Россия ложно заявила, что системы ПВО Сирии сбили значительное количество ракет, в то время как мы де-факто поразили все наши цели“, - отметила представитель американского оборонного ведомства.

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Она подчеркнула, что почти все противоракеты класса “земля-воздух“ были запущены сирийскими силами “после того, как последняя ракета коалиционных сил попала в определенную цель“.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона обратила внимание, что через два дня после удара сирийские ПВО, оснащенные российскими системами, ошибочно выпустили шесть ракет, которые не были нацелены на один объект.

“Комплексы противоракетной обороны, произведенные в России, оказались совершенно неэффективными. Россия и режим (Асада – ред.) продемонстрировали неэффективность своих систем через два дня после этого, когда эти системы применялись случайно“, - отметила представитель Министерства обороны США.

Как известно, в ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске и два склада химического оружия в провинции Хомс.

В свою очередь Россия заявила, что силы противоракетной обороны, развернутые в Сирии, сбили десятки ракет, выпущенных коалицией.

В то же время, в Европейском командовании США заявили, что ни одна из ракет, примененных в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет признаков того, что были задействованы российские системы ПВО.

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Напомним, российский посол заявлял, что любая американская ракета, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и пусковая установка.