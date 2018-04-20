РФ обещает доказательства, что в Сирии сбили ракеты коалиции

По словам главы МИД РФ Лаврова, российская сторона получала данные в режиме реального времени и имеет четкую статистику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные в скором времени представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией.

Об этом сообщает РИА Новости.

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“У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать“, - сказал Лавров.

Он отметил, что если “кто-то“ утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику.

“По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро“, - уверяет российский дипломат.

Напомним, 15 апреля Башар Асад заявил, что доволен советским оружием, которое использовалось для отражения ракетного удара коалиции по Сирии. 16 апреля Европейское командование США сообщило, что силы ПВО Сирии и России не поразили ни один из более 100 снарядов.

Позднее, 17 апреля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что вопреки громким заявлениям сирийских и российских властей, ни одна американская ракета, выпущенная по объектам в Сирии, не была сбита.