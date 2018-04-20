В российских самолетах планируют стоячие места

Об этом сообщил источник в компании-лоукостере "Победа".

Российская компания-лоукостер Победа планирует заказать для новых самолетов стоячие кресла при условии их сертификации и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

“Сидения“ будут представлять из себя вертикальные стойки с мягкой обивкой на уровне бедер. Также стоячие места будут оборудованы двумя подлокотниками.

Сидеть на таком кресле будет нельзя – только стоять.

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В Победе отказались комментировать планы по перекомпоновке салона, но дали понять, что рассматривают различные варианты и предложения, которые повысят эффективность и увеличат количество дешевых билетов.

Парк Победы на данный момент состоит из 18 самолетов Boeing 737-800, к концу 2019 года российский перевозчик планирует расширить флот до 30 машин.

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Напомним, в 2016 году авиакомпания Победа отказалась от допусков по 10 международным направлениям, в том числе в Украину.