В российских самолетах планируют стоячие места
Российская компания-лоукостер Победа планирует заказать для новых самолетов стоячие кресла при условии их сертификации и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
“Сидения“ будут представлять из себя вертикальные стойки с мягкой обивкой на уровне бедер. Также стоячие места будут оборудованы двумя подлокотниками.
Сидеть на таком кресле будет нельзя – только стоять.
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В Победе отказались комментировать планы по перекомпоновке салона, но дали понять, что рассматривают различные варианты и предложения, которые повысят эффективность и увеличат количество дешевых билетов.
Парк Победы на данный момент состоит из 18 самолетов Boeing 737-800, к концу 2019 года российский перевозчик планирует расширить флот до 30 машин.
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Напомним, в 2016 году авиакомпания Победа отказалась от допусков по 10 международным направлениям, в том числе в Украину.