Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протестующие в Армении объявили о блокаде дорог

Комментариев: 0
Оппозиционер Никол Пашинян заявил, что если его план по блокаде дорог грузовиками удастся, то до победы останется всего несколько дней.
Никол Пашинян призывает блокировать дороги
Никол Пашинян призывает блокировать дороги
news.am

Лидер армянский оппозиции Никол Пашинян в пятницу, 20 апреля, объявил о начале блокады транспортных коммуникаций.

"Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день", - заявил Пашинян в прямом эфире трансляции на странице в Facebook.

Он также отметил, что если план удастся, то до победы оппозиции "останется несколько дней".

По мнению Пашиняна, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

Напомним, протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Также протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, видео, Армения, Ереван
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РИА Новости

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь