Протестующие в Армении объявили о блокаде дорог

Оппозиционер Никол Пашинян заявил, что если его план по блокаде дорог грузовиками удастся, то до победы останется всего несколько дней.

Лидер армянский оппозиции Никол Пашинян в пятницу, 20 апреля, объявил о начале блокады транспортных коммуникаций.

"Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день", - заявил Пашинян в прямом эфире трансляции на странице в Facebook.

Он также отметил, что если план удастся, то до победы оппозиции "останется несколько дней".

По мнению Пашиняна, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

Напомним, протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Также протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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