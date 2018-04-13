В США казнили самого старого заключенного

Уолтер Лерой Муди был осужден за рассылку по почте взрывных устройств, в следствии чего погибли федеральный судья и адвокат, известные своей работой по защите прав человека.

В США власти штата Алабама привели в исполнение смертный приговор 83-летнему Уолтеру Лерою Муди за убийство федерального судьи и адвоката в 1989 году. Об этом сообщает Montgomery Advertiser.

“Муди потратил большую часть последних 30 лет, пытаясь избежать правосудия. Сегодня ночью апелляции Муди подошли к законному завершению. Справедливость была восстановлена“, - заявил генпрокурор штата Стив Маршал.

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Самого старого заключенного в новейшей истории США казнили вечером 19 апреля. Осужденному была сделана смертельная инъекция.

Муди был признан виновным в рассылке по почте взрывных устройств. В декабре 1989 года в результате взрывов таких бомб погибли федеральный судья и адвокат. Еще два взрывных устройства были отправлены в федеральный суд в Атланте и в офис Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в Джексонвилле, однако бомбы удалось перехватить.

Злоумышленник таким образом хотел отомстить за то, что его в 1972 году судили по обвинению в изготовлении взрывных устройств и приговорили к трем годам заключения. Он считал приговор несправедливым, а дело сфальсифицированным.

Арестован Муди был в 1990 году, а приведения в исполнение смертного приговора он ожидал с 1997 года.

Напомним, 21 марта в американском штате Алабама ввели новый способ казни преступников с помощью азота. Ранее, 16 марта, в штате Джорджия был казнен американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как “чулочный душитель“.