ФСБшник раскрыл истинную причину блокировки Telegram – СМИ

Ранее считалось, что мессенджер запретили из-за угрозы терроризма. Оказалось, в ФСБ испугались "Пашиной крипты".

18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ РФ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что в действительности блокировка Telegram в России обоснована желанием основателя мессенджера Павла Дурова запустить на основе Telegram полностью неконтролируемую финансовую систему и основать свою криптовалюту, передает РБК.

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Подлинность письма подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи.

“Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: “Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы“, — пишет Роман Антипкин.

Напомним, после блокировки Telegram в России популярность мессенджера не только не уменьшилась, но и начала расти. Роскомнадзор, сам того не желая, провел хорошую рекламную кампанию мессенджеру. После блокировки его популярность в России повысилась более, чем на четверть.

