В Берлине из-за бомбы эвакуируют 10 тысяч человек

Хоть эвакуация и была плановой, из-за нее в немецкой столице может возникнуть транспортный коллапс. Несколько часов не будут ходить поезда, электрички, метро и автобусы в центре города.

В центре Берлина, вблизи главного железнодорожного вокзала, в пятницу, 20 апреля, эвакуируют людей в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, сообщает Укринформ.

Эвакуации подлежат порядка 10 тысяч местных жителей, ряд больниц, включая Шарите и клинику бундесвера, министерства, в том числе экономики, и штаб-квартира немецкой разведки.

Главной проблемой может стать транспортная, поскольку придется закрыть на несколько часов главный вокзал столицы с 10 часов утра (не будут ходить поезда, электрички метро и автобусы в радиусе 800 м). Руководство вокзала признает, что еще не сталкивалось с такой нештатной ситуацией. Накануне СМИ даже говорили о транспортном коллапсе.

Сама операция намечена на 11.30. Саперы утверждают, что бомба опасности не представляет.

Как сообщалось, снаряд нашли утром в среду, 18 апреля.