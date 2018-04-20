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В Берлине из-за бомбы эвакуируют 10 тысяч человек

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Хоть эвакуация и была плановой, из-за нее в немецкой столице может возникнуть транспортный коллапс. Несколько часов не будут ходить поезда, электрички, метро и автобусы в центре города.
У главного вокзала Берлина пару дней назад нашли бомбу
У главного вокзала Берлина пару дней назад нашли бомбу
rbb24

В центре Берлина, вблизи главного железнодорожного вокзала, в пятницу, 20 апреля, эвакуируют людей в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, сообщает Укринформ.

Эвакуации подлежат порядка 10 тысяч местных жителей, ряд больниц, включая Шарите и клинику бундесвера, министерства, в том числе экономики, и штаб-квартира немецкой разведки.

Главной проблемой может стать транспортная, поскольку придется закрыть на несколько часов главный вокзал столицы с 10 часов утра (не будут ходить поезда, электрички метро и автобусы в радиусе 800 м). Руководство вокзала признает, что еще не сталкивалось с такой нештатной ситуацией. Накануне СМИ даже говорили о транспортном коллапсе.

Сама операция намечена на 11.30. Саперы утверждают, что бомба опасности не представляет.

Как сообщалось, снаряд нашли утром в среду, 18 апреля.

 

 

 

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Теги: бомба, Германия, Берлин, вокзал, эвакуация, Вторая мировая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    20.04.2018, 10:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Якби таке було у нас, то це було б справжнє нещастя. А німці все організують і відбудуться мінімальними незручностями.
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