Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Австрии произошла авария поезда, травмированы 54 человека

Комментариев: 0
Большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы, всего в поезде было около 240 человек. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, остальным пассажирам предложили пересесть на другие поезда.
Авария поезда в вокзале в Зальцбурге
Авария поезда в вокзале в Зальцбурге
apa.at

В Австрии пассажирский поезд столкнулся с вагонами на главном вокзале Зальцбурга, в результате чего 54 человека получили ранения. Об этом со ссылкой на представителя Австрийских федеральных железных дорог Роберта Моссера сообщает в пятницу, 20 апреля, агентство APA.

По его словам, в 4:46 по местному времени (3:46 по киевскому времени) маневренный локомотив цеплял дополнительные вагоны на ночной поезд, следовавший из Цюриха в Вену.

"Большинство пассажиров спали во время удара и получили легкие травмы, всего в поезде было около 240 человек. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, остальным пассажирам предложили пересесть на другие поезда", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель полиции Майкл Рауш, правоохранительные органы уже начали расследование инцидента, они должны установить, был ли он вызван неисправностью или человеческим фактором.

Ранее сообщалось, что в России в Новосибирской области столкнулись грузовой поезд и тепловоз, в результате чего с рельсов сошли несколько вагонов.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Поезд, авария, Австрия, поезда, железная дорога, Зальцбург, Железнодорожный вокзал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь