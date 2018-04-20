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В Кремле на 100% исключили войну между РФ и США

Комментариев: 2
Военного противостояния между странами не допустит ни глава РФ Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп, ведь они лидеры, которые отвечают перед своим народом за мир и спокойствие, заявил глава МИД России.
Лавров сказал, что Путин и Трамп отвечают за мир и спокойствие
Лавров сказал, что Путин и Трамп отвечают за мир и спокойствие
EPA/UPG

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

“Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я выхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, избранные своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие“, - заявил российский министр.

Ранее Лавров отмечал, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

“Я считаю, что сейчас отношения хуже, чем во времена холодной войны, поскольку в те времена были каналы коммуникации и не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид из-за санкций“, - говорил тогда глава МИД РФ.

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В интервью Лавров также сказал, что Россия предоставит доказательства того, что 14 апреля сирийские ПВО сбили ракеты коалиции.

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Теги: Россия, война, Россия-США, США, МИД РФ, Лавров, сергей лавров
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Комментариев (2)
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galakovel    20.04.2018, 11:44
Оценка:  0
galakovel
А на счёт войны между РФ и Украины... что говорят в кремле???
whitewo00    20.04.2018, 11:11
Оценка:  +4
whitewo00
Прикольная фишка эта русофобия. Бьют россиянских агентов - русофобия, бьют их вояк - тоже самое говорят, что вова дятел - тоже русофобия. Офигенский прием, где то из дес.сада "я в домике".
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