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Захарова обвинила британцев в убийстве Распутина и императора Павла I

Комментариев: 14
Представитель МИД России также назвала Британию "мировым рекордсменом по геноциду".
Выводы Захарова сделала из книги экс-агента Скотланд-Ярда
Выводы Захарова сделала из книги экс-агента Скотланд-Ярда
instagram.com/mzakharovamid

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские спецслужбы в причастности к убийству российского императора Павла I и Григория Распутина.

Захарова заявила, что выводы были сделаны исходя из книги бывшего агента Скотланд-Ярда Ричарда Каллена, в которой приводятся архивные документы офицеров британской разведки, передает Радио Свобода.

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По словам представителя, Лондон также причастен к убийству политического деятеля Конго Патриса Лумумбы. Она назвала все эти убийства “государственными заказами“, попутно окрестив Великобританию “мировым рекордсменом по геноциду“.

Так по ее оценкам, британцы уничтожили до 95% аборигенов Австралии во время колонизации, осуществили геноцид зулусов в Капской колонии и в 1954-1961 годах провели “геноцид народа кикуйю в Кении“.

Захарова отметила, что данные заявления сделаны в ответ на обвинения в причастности России к заказным убийствам за рубежом.

Напомним, 18 апреля Захарова на брифинге заявила, что в Восточной Гуте сирийские войска обнаружили хлор и дымовые шашки западного производства.

Ранее, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что президент РФ Владимир Путин принимал участие в создании отравляющего химического вещества Новичок.

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Теги: МИД РФ, Захарова, Британия, Григорий Распутин, Павел I
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Комментариев (14)
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whitewo00    20.04.2018, 13:12
Оценка:  0
whitewo00
Когда машка заикается об уничтоженных народах, хотелось бы напомнить, что она выступает от имени россиян. Мне кажется что россия и геноцид слова синонимы. Одни черкесы чего стоят
wnt    20.04.2018, 12:42
Оценка:  +4
wnt
А то, что динозавры вымерли тоже британцы виноваты?
bugrov3    20.04.2018, 12:33
Оценка:  +5
bugrov3
арда - эт, анклав палаты №6. конченные истоты, удевлятся нечему: балалайка, лапти, боярышник, бражка, кокошник и саратовская гармошка, а в балде гав-но.
trgvm1    20.04.2018, 12:26
Оценка:  +4
trgvm1
вы посмотрите на нее просто хочеться рыгать
Бяяка    20.04.2018, 12:21
Оценка:  +5
Бяяка
что же эта патриотка с коцнутым айфоном селфится? так нажралась что уронила?
Woodbrother    20.04.2018, 12:13
Оценка:  +3
Woodbrother
Первого русского питекантропа то же британцы убили.
Vladimirovich198    20.04.2018, 12:09
Оценка:  -6
Vladimirovich198
По поводу покушения на Скрипаля. Если логично, то нафига РФ было пробовать убить его таким "экзотическим" методом, хотели бы убить то сделали бы это так что никто бы ничего не заподозрил. А это все подстава в чистом виде.
Woodbrother    20.04.2018, 12:14
Оценка:  +4
Woodbrother
А зачем фсбе Литвиненко убила полонием ? Способ, который явно указывал на россию.
Vladimirovich198    20.04.2018, 12:33
Оценка:  -4
Vladimirovich198
Да все это международная политика, ну сами подумайте, можно подстроить аварию, самоубийство, инфаркт, инсульт. Примеры: Черновол - авария, Семенюк–Самсоненко - самоубийство, Кравченко - самоцбийство и т.д. И тут надо засветить "полоний" или "новичек" когда все полумают на тебя...
whitewo00    20.04.2018, 13:08
Оценка:  0
whitewo00
А нафига надо было отжимать крым? Думали что проглотят
wnt    20.04.2018, 12:40
Оценка:  +4
wnt
В том то и дело, что это была показательная казнь + "реклама" химического оружия, мол, "у нас его нет, но мы его, если надо, применим, потому что у нас достаточно ресурсов, чтобы это отрицать".
slocum    20.04.2018, 12:58
Оценка:  +1
slocum
Мое мнение, Россия это делает показательно, чтобы понятно было это именно Россия убивает своих предателей, чтобы другие боялись, чтобы повысить свой авторитет среди быдла, которому нравится эта позиция - "мы можем убить кого хотим и где хотим". А отнекивания - это все дипломатические игры.
Rikstal    20.04.2018, 12:06
Оценка:  +4
Rikstal
Вот оно что! Россия опыт Британии переняла! И тут ничего своего .
vicinq    20.04.2018, 12:03
Оценка:  +5
vicinq
Синявка и алкоголичка .
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