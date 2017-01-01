Захарова обвинила британцев в убийстве Распутина и императора Павла I

Представитель МИД России также назвала Британию "мировым рекордсменом по геноциду".

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила британские спецслужбы в причастности к убийству российского императора Павла I и Григория Распутина.

Захарова заявила, что выводы были сделаны исходя из книги бывшего агента Скотланд-Ярда Ричарда Каллена, в которой приводятся архивные документы офицеров британской разведки, передает Радио Свобода.

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По словам представителя, Лондон также причастен к убийству политического деятеля Конго Патриса Лумумбы. Она назвала все эти убийства “государственными заказами“, попутно окрестив Великобританию “мировым рекордсменом по геноциду“.

Так по ее оценкам, британцы уничтожили до 95% аборигенов Австралии во время колонизации, осуществили геноцид зулусов в Капской колонии и в 1954-1961 годах провели “геноцид народа кикуйю в Кении“.

Захарова отметила, что данные заявления сделаны в ответ на обвинения в причастности России к заказным убийствам за рубежом.

Напомним, 18 апреля Захарова на брифинге заявила, что в Восточной Гуте сирийские войска обнаружили хлор и дымовые шашки западного производства.

Ранее, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что президент РФ Владимир Путин принимал участие в создании отравляющего химического вещества Новичок.