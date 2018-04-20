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В Португалии модель продает девственность за 1,5 миллиона

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На вырученные деньги девушка хочет купить квартиру в Португалии и отправиться в кругосветное путешествие. Сумма, которую она запросила за свою девственность - самая высокая в мире на сегодняшний день.
22-летняя Пенелопа собирается продать себя за полтора миллиона долларов
22-летняя Пенелопа собирается продать себя за полтора миллиона долларов
Caters News Agency

Португальская 22-летняя модель по имени Пенелопа выставила свою невинность на аукцион по самой высокой цене в мире. Она продает себя ради того, чтобы отправиться в кругосветное путешествие и купить квартиру в Португалии. Об этом сообщает Daily Mail.

Пока максимальная сумма, которую предложили девушке - $300 тысяч, однако Пенелопа не отчаивается и верит, что на ее сокровище найдется богатый покупатель.

О себе модель рассказывает, что была воспитана в строгой, консервативной семье.

Девушка поделилась своими фото на условиях анонимности - чтобы не узнала ее семья
Девушка поделилась своими фото на условиях анонимности - чтобы не узнала ее семья
Caters News Agency

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“Я из очень консервативной семьи, мне никогда не разрешали встречаться с мальчиками, и я росла, чувствуя себя подавленной. За мной все время присматривал старший брат, который всегда делал то, что хотел. Это несправедливо“, - поделилась девушка.

Потенциальным покупателям, модель даже согласилась показать свое тело на фотографиях – но только анонимно, потому что боится реакции своей семьи.

Пенелопа считает, что это будет удивительная ночь. Она рассказала, что любит заботится о себе и занимается танцами, поэтому знает, как должно двигаться тело.

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“Мужчины хотят девственниц, потому что они чистые и нетронутые. Это то, что нужно помнить вечно. Когда я получу деньги, то отправлюсь путешествовать по миру, особенно по Америке. И еще хочу купить квартиру в Португалии“, - рассказала девушка.

Пенелопа обещает покупателю
Пенелопа обещает покупателю "удивительную ночь"
Caters News Agency

Что касается безопасности сделки - аукционом занимается специализированное агентство Puremodelsclub. Покупатель должен будет предоставить удостоверение личности и депозит до обеспечения продажи. Встреча состоится в Германии, Швейцарии или Нидерландах по юридическим причинам. Puremodelsclub получит 20% от сделки.

Напомним, бразильская модель Катарина Мильорини выставляла свою девственность на аукцион дважды. 

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Теги: Португалия, девственность, аукцион, модель
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Комментариев (1)
Кайдаш    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +3
Кайдаш
Анал в сумму входит?
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